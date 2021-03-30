Ставрополь, , 16:13 — REGNUM В Ставропольском крае попал в поле зрения правоохранителей депутат Думы края Владимир Дорошенко. В Александровском районном суде 30 марта ему должны избрать меру пресечения, пишет «Комсомольская правда». Причину задержания депутата издание не уточняет.

Однако двумя неделями ранее в СМИ появилась информация о якобы причастности Владимира Дорошенко к неэффективной трате средств гранта, выделенного минсельхозом предпринимателю Хизри Хадирову. Он в 2017 году получил грант в размере 5,25 млн рублей и купил мобильный молочный цех стоимостью 8,5 млн рублей, однако вскоре цех перестал работать.

«За получением гранта стоял депутат думы Ставропольского края, председатель СППК «Новокавказский» Владимир Дорошенко. Сам парламентарий отрицает свою связь с грантом и проблемным цехом», — пишет NewsTracker.

О Владимире Дорошенко известно, что является самым молодым депутатом Ставропольской думы. Ему 26 лет. В законодательном собрании он с сентября 2020 года. Входит в комитет по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ и комитет по социальной политике и здравоохранению.

Стоит отметить, что информации о задержании депутата Дорошенко на официальных сайтах правоохранительных ведомств пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Ставропольском крае был задержан вице-премьер Роман Петрашов. Это второй заместитель председателя правительства региона, задержанный за последние две недели. Первым был Александр Золотарев.