Подгорица, , 16:11 — REGNUM Общий объем внешней торговли Черногории за период с января по февраль 2021 года составил 313,1 миллиона евро, что на 20 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении статистического управления Монстат.

Экспорт товаров составил 60,2 миллиона евро, импорт — 252,9 миллиона евро. Это означает, что по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт был ниже на 1,6 процента, а импорт — на 23,4 процента.

«Покрытие импорта экспортом составило 23,8 процента, что выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда оно составляло 18,5 процента», — сообщает ведомство.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту были: Сербия (16,5 млн евро), Словения (4,9 млн евро) и Босния и Герцеговина (4,7 млн евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту были: Сербия (49,5 млн евро), Китай (30,4 млн евро) и Германия (27,9 млн евро).