Екатеринбург, , 16:15 — REGNUM В Свердловскую область поступила крупная партия вакцины «Спутник V» от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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30,6 тысяч доз «в настоящее время распределяется между больницами», уточнили в штабе. За неделю до этого в регион поступило более 28 тыс. доз вакцины.

В регионе действуют 149 прививочных кабинетов, где проводят вакцинацию от коронавируса. Действуют 26 мобильных пунктов и 30 мобильных бригад.

Как сообщало ИА REGNUM, в области подтверждено более 82,3 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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