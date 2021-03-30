Мэру Липецка вынесли предупреждение за неполные сведения в декларации
Липецк, 30 марта, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Главе города Липецка Евгении Уваркиной вынесли предупреждение за предоставление неполных сведений о доходах за 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского совета депутатов 30 марта.
Начальник управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев назвал нарушения «незначительными». Учитывая, что допущены они были по неосторожности, депутаты вынесли Уваркиной предупреждение.
Как уже сообщало ИА REGNUM, в декларации Уваркиной за 2019 год при прокурорской проверке в конце 2020 года обнаружились нарушения. В частности, Уваркина «забыла» о счёте, на котором, по неофициальным данным, могло находиться около двух миллионов рублей. Сама она объяснила это тем, что счётом не пользуется.