Липецк, 30 марта, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Главе города Липецка Евгении Уваркиной вынесли предупреждение за предоставление неполных сведений о доходах за 2019 год. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского совета депутатов 30 марта.

Lipetskcity.ru Евгения Уваркина

«Евгения Уваркина в документах не указала два счета, движение денежных средств по которым отсутствовало. Также в сведениях, представленных супругом мэра, доход, полученный по основному месту работы, был ошибочно разделен на 2 части, и не была отражена 1/3 доли квартиры общей площадью 49,2 кв. м. Неполные сведения были представлены в отношении 2 дочерей — не указаны несколько счетов, с доходами 58,71 рубль и 2,93 рубля», — сообщила пресс-служба горсовета.

Начальник управление по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области Анатолий Чичев назвал нарушения «незначительными». Учитывая, что допущены они были по неосторожности, депутаты вынесли Уваркиной предупреждение.

«В поданной мною декларации были допущены ошибки. Это человеческие ошибки. Ни о каком скрытии доходов речи не шло, и не могло идти. Я была уверена, что декларация составлена верно. У меня не было цели что-то скрыть. Тем не менее, нарушения есть. И я не снимаю с себя ответственности за то, что нарушения были мною допущены. На ошибках учатся. Эта ситуация меня тоже научила быть максимально внимательной, — заявила Евгения Уваркина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декларации Уваркиной за 2019 год при прокурорской проверке в конце 2020 года обнаружились нарушения. В частности, Уваркина «забыла» о счёте, на котором, по неофициальным данным, могло находиться около двух миллионов рублей. Сама она объяснила это тем, что счётом не пользуется.