Калуга, 30 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области в 2021 году «Сад памяти» пополнят 150 тысяч молодых деревьев, сообщает 30 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

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Калужане второй год будут высаживать сады памяти в честь павших в годы в Великой Отечественной войны. 3 апреля волонтёры высадят деревья в Ферзиковском районе. Наиболее крупные мероприятия запланированы в Бабынинском районе и Обнинске, жители которого примут участие в создании геоглифа, изображающего атом.

Международную акцию «Сад памяти» в 2020 году поддержали более 300 тысяч человек из всех 85 регионов России и свыше 50 стран. Даже в условиях пандемии новой коронавирсуной инфекции неравнодушные жители высаживали деревья у своих домов, а также выкладывали в соцсети деревья, нарисованные со своими детьми.

Международная акция «Сад памяти» организована всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России и Рослесхоза в рамках национального проекта «Экология».