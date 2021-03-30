Москва, , 16:06 — REGNUM Правительство Москвы откажется от права собственности на 150 нежилых помещений в многоквартирных домах, сообщает 30 марта сайт мэра и правительства столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Сергей Собянин.

Отмечается, что жильцы домов смогут оформить помещения в общую долевую собственность и организовать в них площадки для хранения велосипедов и детских колясок, рабочие места консьержей или определить им иное назначение.

Помещения расположены в чердаках, подвалах и других местах многоквартирных домов. Их суммарная площадь составляет 21 тыс. кв. метров.

Авторы сообщения напомнили, что подобные решения в мэрии Москвы принимали и ранее.