Москва, , 16:24 — REGNUM Звёзды телешоу «Импровизация» анонсировали выход нового проекта «ИМПРОКОМ» с их участием. Видео с анонсом 30 марта попало в тренды русскоязычного YouTube.

За сутки ролик про «ИМПРОКОМ» посмотрели более 100 тыс. человек. Зрители положительно восприняли выход нового импровизационного шоу.

«Ребят, я в шоке. Вы большие молодцы, что так занялись каналом», — написала asha Ermishina.

«Вы посмотрите, ребят, они опять что-то придумали. Просто лучшие, спасибо вам за каждый ваш труд, безумно ценим!» — поблагодарила Елизавета Пивненко.

«Мы ждали этого, Импровизация растёт! ИМПРОВИЗАЦИЯ ЗАХВАТИТ МИР», — прокомментировала Юлия Степанова.

«БОЖЕ, КАК Я РАДА. ЭТО ОЧЕНЬ КРУТО, РЕБЯТ», — поделился пользователь Jdism yxmso.

В опубликованном ролике помимо Арсения Попова, Антона Шастуна, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко также снялась команда импровизаторов из Белоруссии. «Минские» выиграли первый сезон шоу «Импровизация. Команды».

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