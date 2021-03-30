Чухлома , , 19:32 — REGNUM В городе Чухломе Костромской области двое полицейских и сотрудница Росгвардии спасли человека из горящего дома — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

МВД по Костромской области

Пожар в одноэтажном деревянном доме случился 26 марта 2021 года. Очагом возгорания стал диван, на который 46-летний хозяин дома уронил непотушенную сигарету.

Первой дым заметила инспектор РосгвардииТатьяна Фёдорова, она возвращалась с работы домой. Девушка увидела, как мужчина пытался выбраться из дома через окно, но затем потерял сознание. Она попыталась привести его в чувство, вызвала полицию и медиков.

На вызов прибыли лейтенант Сергей Ефимов и майор полиции Борис Назаренко. Из-за сильного задымления они не смогли проникнуть в здание, поэтому вытащили местного жителя на улицу через окно и забрасывали дом снегом до приезда пожарных.

Сильного ущерба дом не получил. Благодаря своевременной реакции девушки и полицейских пострадала только внутренняя отделка и мебель в жилище. Владелец дома был осмотрен врачами, его здоровью сейчас ничего не угрожает.

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