30 марта 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 18:19 — REGNUM Заявление председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о том, что цифровой рубль является «высшей формой денег», и его предположение, что граждане России привыкнут к новой валюте не позднее 2025 года, вызвали споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

"Странно слышать это от людей, у которых все свои сбережения в валюте», — пишет Андрей Д.

Многие пользователи пришли в удивление от слов Аксакова. Граждане считают, что цифровой рубль может свидетельствовать о том, что обычная российская валюта несёт большие потери и от неё хотят отказаться.

«А обычный рубль, что, окончательно и бесповоротно обнулился?» — задаётся вопросом Виктория Л.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы предположили, что введение цифрового рубля требуется правительству, чтобы осуществлять полный контроль за хождением денег на территории Российской Федерации.

«Это значит, то, что у нас под матрасом, будет видно «государству». Каждая копейка, заработная, например, через Авито с продажи личной вещи», — отметил Денис С.

Часть людей выразили уверенность, что цифровой рубль не станет той палочкой-выручалочкой для российской экономики, а лишь временно создаст иллюзию позитивных изменений на фоне нововведений.

«Высшая форма рубля — это как высшая форма конфетного фантика. Сколько перья не вешай — цыплёнком не станешь. Наш российский рубль скоро ничего вообще не будет стоить, а его волатильность и «плавающий курс» только окончательно добьют экономику. И вместо того чтобы задуматься о стабилизации валюты и развитии экономики, эти клоуны бредят какими-то там высшими формами того, над чем сегодня разве что можно посмеяться», — поделился своим мнением Денис П.

Ряд людей указали на то, что цифровой рубль не позволит так просто вытянуть курс на приемлемую для граждан России высоту. Они также отметили, что коррупционеры всё равно останутся верны западной валюте.

«Интересно, сколько будет стоить этот крипторубль? Может, нам и печалиться не стоит? Высшие формы в нашей стране явно не для простых граждан, а вот те, на кого они рассчитаны, вряд ли так запросто с долларами расстанутся. У них зона комфорта за бугорком, а там нашу «высшую форму» вряд ли всерьёз воспримут», — предполагает Наталья Г.

Цифровой рубль Центробанк РФ

Тем не менее нашлись и те, кто призвал граждан не сгущать краски и отметил, что введение «цифрового рубля» сыграет на руку российской экономике.

«Скажу так, что разница между наличкой, безналом и «высшим рублём», как его кличут «цифровым рублем», только в скорости перевода, безопасности и отслеживании. Кто разбирается, тот поддержит. Тем самым можно поднять его курс, кстати», — написал Георгий К.

Напомним, 29 марта председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с телеканалом RT назвал цифровой рубль «высшей формой денег» и предположил, что граждане России привыкнут к новой валюте не позднее 2025 года.