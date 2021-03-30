Джакарта, , 16:01 — REGNUM Индонезия решительно осуждает применение насилия в Мьянме, когда за один день погибли более ста человек, сообщает CNN Indonesia.

«Индонезия категорически против применения силы, в результате которой 27 марта погибли более 100 человек. Это недопустимо. Применение силы должно быть немедленно прекращено», — заявила глава МИД Индонезии Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, все стороны в Мьянме должны уделять приоритетное внимание диалогу при решении проблем.

Напомним, в результате столкновений между силами безопасности и протестующими в Мьянме 27 марта 2021 года погибли 114 человек, в том числе детей.

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