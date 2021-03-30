Нур-Султан, , 16:01 — REGNUM В 2020 году в различных сферах экономики Казахстана были заняты 8,7 млн человек, что составляет 65,9% от населения в возрасте 15 лет и старше. Об этом сообщили в бюро национальной статистики.

Численность наемных работников составила 6,7 млн человек, или 76,6% от общего числа занятых в экономике республики. Число самозанятых составило 2 млн человек, или 23,4%.

По официальным данным, уровень безработицы составил 4,9%, численность безработных — 448,8 тыс. человек. В органах занятости было зарегистрировано 141,8 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил разработать нацпроект по переобучению и совершенствованию навыков работников.

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