30 марта 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили заявление замглавы Минэнерго РФ, в котором он объяснил, почему в России дорожает бензин.

Артур Савин, , 18:16 — REGNUM Заявление замглавы Минэнерго России Павла Сорокина о том, что бензин в стране дорожает из-за инфляции, реализации топлива с помощью рублей на мировых рынках и нежелания бизнеса снижать розничные цены, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 30 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Заправка бензином Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Бензин в России дорожает в трёх случаях: когда нефть дешевеет, когда нефть дорожает и когда цены на нефть стабильны. Одним словом — всегда! А вместе с ним дорожают продукты, услуги и все товары», — написал Андрей С.

Многие пользователи оказались в замешательстве от объяснения Сорокина ситуации на рынке топлива в России. Граждане уверены, что раз страна сама производит бензин, то, по крайней мере, рыночные цены на неё не должны оказывать влияния.

«Причём тут рыночные цены? Нефть добывают у нас, бензин производят у нас, доллар никак не влияет на стоимость бензина. Или кто-то зажрался, или нефть нам уже не принадлежит», — предполагает Виктор Л.

Добыча нефти Пресс-служба правительства Республики Коми

Некоторые комментаторы предположили, что те российские компании, которые должны были бы отчислять налоги в казну, этого не делают, поэтому простому гражданину приходится выкладывать всё больше и больше денег из собственного кармана.

«Наверное, это связано с теми налогами, которые должны были бы платить госкомпании нефтяные, но приходится это делать простым гражданам», — пишет Рома Р.

Ряд граждан пришли в возмущение от того, что перечисленные якобы причины не объясняют радикального роста цен на бензин. Люди уверены, что всё дело в жадности российских олигархов, ответственных за производство топлива.

«Ни одна эта причина ничего не объясняет. Просто кто-то зажрался, а люди это хавают», — считает Анатолий В.

Часть комментаторов указали на то, что руководство страны выпускает руль контроля за экономикой из рук. Люди уверены, что если бы у правительства была возможность, то не случилось бы столь драматического роста цен на бензин.

«Словно бензин дорожает от того, что его НПЗ покупают с биржи, а бесплатно поставлять нефть НПЗ будто нельзя? Смешно. Дурят народ, как умеют, особенно с тем, что НПЗ едва сводит концы с концами, чуть ли не в убыток превращая нефть в бензин. Эх, страна… Для внутреннего рынка могли бы сделать нефть бесплатной, а переработка стоит копейки. И было бы всем счастье — с бензином рублей по 10. Получается, что даже правительство не может сделать бесплатную нефть для страны. Всё продано, и никаких рычагов нет», — пишет Димка Н.

НПЗ Gazprom-neft.ru

Отдельные пользователи обвинили во всём либеральных экономистов, которые своей недальновидной политикой толкают российское общество к сильному напряжению. Граждане считают, что если они не остановятся, то страна может оказаться у обрыва.

«Пока экономикой будут управлять гайдаровцы, ничего не изменится. Кроме как поднимать налоги и цены, они в принципе ничего не умеют», — поделился своим мнением Сергей Д.

Напомним, 30 марта замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с kp.ru объяснил, что в стране дорожает бензин из-за инфляции, реализации топлива с помощью рублей на мировых рынках и нежелания бизнеса снижать розничные цены.