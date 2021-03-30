Чебоксары, , 15:57 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по факту гибели сотрудника мусороперерабатывающего предприятия в Новочебоксарске. Перед судом предстал заместитель начальника производственного участка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашской Республике.

Трагедия произошла 4 ноября 2020 года. По данным следствия, 54-летний слесарь-ремонтник во время демонтажа металлоконструкций внутри загрузочного бункера мусороперерабатывающего пресса провалился в пресс-камеру. Его зажало в камере, от полученных повреждений он скончался.

Обвинение было предъявлено заместителю начальника производственного участка мусороперерабатывающего предприятия. Следствием было установлено, что он не обеспечил контроль за соблюдением техники безопасности — в частности, не предоставил необходимые приспособления и инструменты, допустил работы в опасной зоне без отключения пресса от источника питания.

Фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Решением суда ему назначено полтора года условного срока.

Руководству мусороперерабатывающего предприятия следователем внесено представление с требованием о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших происшествию.

Отметим, что ранее в Шумерлинском районе Чувашии факту получения производственной травмы работником лесоперерабатывающего предприятия под уголовное преследование попал заместитель генерального директора. По данным правоохранителей, 12 октября 2020 года 56-летний рабочий при подаче бревен с эстакады упал на неё эстакаду и был зажат бревном.