Лиссабон, , 15:57 — REGNUM Капитанская повязка, которую на газон бросил нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после незасчитанного гола в ворота Сербии (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022, выставлена на благотворительный аукцион. Об этом 30 марта сообщает «Матч ТВ».

Повязку забрал один из сотрудников стадиона в Белграде. Вырученные с продажи средства пойдут на лечение 6-месячного Гаврило Джурджевича (диагноз спинальной мышечной атрофии).

Цена повязки превышает 3 тыс. евро.

Португалия находится на II месте в турнирной таблице группы А — 4 очка. Следующий матч команда проведет 30 марта с Люксембургом.