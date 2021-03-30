Москва, , 15:56 — REGNUM Музыкальный интернет-сервис Spotify стал доступен в России на игровых консолях PS4 и PS5. Об этом 30 марта сообщает «Игромания».

Помимо России, сервис также стал доступен на Украине, в Хорватии, Словении и Израиле. До этого Spotify на PS4 и PS5 можно было запустить только при помощи смартфона.

Напомним, сервис Spotify стал официально доступен в России 14 июля 2020 года. Скачать его можно было в Microsoft Store, App Store и Google Play.

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