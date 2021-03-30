Москва, 30 марта, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Рубль слегка отступает на Московской бирже днем 30 марта, но это слишком мелкие и неглубокие колебания курсов, чтобы на их основе делать какие-то выводы, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«Доллар стоит 75,90 руб. и сохраняет за собой коридор 75−77 руб., и вот это важно. Евро торгуется по 89,10 руб., смотрится не слишком сильным, но все еще балансирует в целевом диапазоне 89−91 руб.

Внешний фон сохраняется перегруженным новостями и событиями, но именно сейчас инвесторы ведут себя относительно закономерно. Нефть торгуется по $64,66 — выше, чем в последние дни, но все еще очень волатильной и нервно.

Вероятно, 31 марта Минфин РФ вернется к еженедельным аукционам по размещению ОФЗ, раз биржевой стресс сходит на нет. Это могло бы способствовать некоторому укреплению позиций «россиянина», — считает эксперт.

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