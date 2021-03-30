Архангельск, , 15:56 — REGNUM Архангельская область получила очередную партию вакцины от COVID-19 — пять тысяч доз. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве, это позволит не останавливать вакцинацию живущих на отдаленных территориях северян в период распутицы.

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Всего с начла массовой вакцинации в регион поступило порядка 60 тысяч полных комплектов вакцины. Еще 11,3 тысячи доз должны поступить в ближайшие десять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 30 тысяч человек.