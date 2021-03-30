Подгорица, , 15:52 — REGNUM Тем, кто не понимает, что в Сребренице произошел геноцид, нет места в государственных структурах, заявил вице-премьер Черногории Дритан Абазович.

«Правительство уважает все международные оценки. По этой теме нет обсуждения. Тот, кто этого не понимает, не имеет места в государственных структурах», — сказал Абазович.

Напомним, что министр юстиции, прав человека и меньшинств Черногории Владимир Лепосавич заявил, отвечая на вопросы парламента, что он готов признать, что преступление геноцида было совершено в Сребренице, когда оно будет доказано недвусмысленно.

Озабоченность этим заявлением высказали в ЕС, посольствах США, Великобритании, а также Боснийская и другие партии внутри страны.