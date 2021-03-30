Москва, , 15:52 — REGNUM Несмотря на принимаемые кредитными организациями и правоохранительными органами мер по защите банковских счетов населения и наказанию мошенников, похоже, что мошенники не дремлют и изобретают всё новые и новые способы незаконного обогащения, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, известная ещё с «нулевых» годов схема «я по ошибке положил деньги не тот телефонный номер, верните мне деньги на мобильный по номеру такому-то», оказалась «успешно» модернизированной жуликами уже в наши дни.

Только теперь «романтики с большой дороги» деньги просят «вернуть» им на банковскую карту, а иногда — даже на известные им реквизиты ничего не подозревающего честного человека, и далее истребуют перечисленные вами средства уже с этого человека, а вы невольно становитесь «соучастником» мошенничества.

По оценкам финансовой группы «Тинькофф», в 2020 году «средний чек» мошеннических операций снизился с 15 до 13,9 тыс. руб., однако количество таких операций возросло на целых 70%! Причиной, скорее всего, стал весенний локдаун и его последствия в виде увеличения числа операций через банковские мобильные приложения.

Как защититься от жуликов? Во-первых, не доверять звонкам с неизвестных вам номеров от неизвестных людей, особенно когда вас просят вернуть или перечислить куда-то деньги.

Как правило, из вашего банка вам будут звонить очень редко, особенно если вы пользуетесь его мобильным приложением, и все диалоги с вами будут вести либо через приложение, либо, если и будут звонить вам по мобильному телефону, то звонить с «проверенного» телефонного номера.

Кстати, владельца телефонного номера можно обнаружить на специальных сайтах в интернете, в том числе — узнать об истории звонков с этого номера, и о том, использовался ли он когда-либо для недобросовестных операций.

То же можно сказать об смс-сообщениях: подлинные сообщения от банка всегда будут приходить с известного вам номера, как правило, одного и того же.

Ещё есть вариант — поменьше доверять рекламе в интернете и почтовым рассылкам от неизвестных юридических и тем более физических лиц, особенно если вам обещают какие-то небывалые скидки или проценты по вкладам.

Чаще всего это могут быть письма от мошенников или фишинг. Одним словом, помочь спасти свои деньги от мошенников вам может знаменитый афоризм Михаила Булгакова «никогда не разговаривайте с неизвестными». Эта мудрость, проверенная временем, работает и в наши дни», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты обнаружили новый вид мошенничества. Жулики распространили на сайты объявлений схему с требованием вернуть «ошибочно зачисленные» деньги на банковскую карту.

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