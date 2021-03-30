Киев, 30 марта 2021, 16:18 — REGNUM Россия наращивает войска вдоль границы с Украиной. Об этом заявил главнокомандующий вооружённых сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады.
Главком ВСУ добавил, что РФ под видом подготовки к учениям «Запад-2021» собирает войска вдоль границ с Украиной и может сосредоточить до 25 батальонных тактических групп дополнительно.
Кроме того, Хомчак рассказал, что Россия активно поддерживает защитников Донбасса, якобы поставляя им оружие и топливо:
Никаких доказательств украинский военный чиновник не предъявил.
В 2014 году по приказу Киева в Донбассе началась гражданская война. Власти Украины решили снять с себя ответственность за происходящее в регионе, обвинив Россию в некой вооружённой «агрессии» против Украины. За минувшие семь лет никакие доказательства присутствия регулярных частей российской армии в Донбассе так и не были опубликованы.
Отметим, что РФ не является стороной конфликта в Донбассе, а лишь помогает Украине остановить войну, участвуя в этом процессе наряду с другими странами.
Напомним, ранее Верховная рада Украины ужесточила ответственность за уклонение от призыва в армию, а также разрешила полицейским ловить призывников и привозить их в военкоматы.
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