Тбилиси, , 15:57 — REGNUM В правительстве Грузии планируют открыть сухопутные границы для иностранных туристов, но пока это сделать не позволяет неспокойная эпидемиологическая ситуация в стране. Об этом, как сообщает пресс-служба министерства экономики, 30 марта сказала глава минэкономики Натия Турнава во время представления программы «100 инвестиционных предложений бизнесу».

«Мы уже думаем, что, как только будет возможность, исходя из эпидемиологической ситуации, мы откроем сухопутную границу, чтобы въезжали туристы и здесь тратили ресурсы, поступала иностранная валюта и укрепляла нашу национальную валюту», — сказала Турнава.

Стоит отметить, что Грузия открыла границу для туристов ряда стран, в том числе для России, но только для тех, кто прибывает в страну самолётом. Через сухопутную границу в Грузию впускают только грузинских граждан, водителей-дальнобойщиков и тех, кто прошёл полный курс вакцинации от COVID-19.