Нейпьидо, , 15:49 — REGNUM Посол Индонезии в Мьянме Иса Фадри заявил, что индонезийские граждане в Мьянме находятся в безопасности, даже несмотря на то, что ситуация в стране становится все более напряженной, сообщает CNN Indonesia.

По состоянию на конец марта 2021 года в Мьянме находилось 312 граждан Индонезии. В середине марта 50 граждан Индонезии вернулись в страну.

Ранее посольство Индонезии также обратилось к индонезийским гражданам с призывом сохранять спокойствие.

В ассоциации помощи политическим заключенным заявили, что не менее 510 мирных жителей погибли в Мьянме. Около 3000 жителей Мьянмы бежали в Таиланд.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в Мьянме стала одной из тем для обсуждения между министром иностранных дел Японии и министром иностранных дел Индонезии в Токио.

Подробнее в материале: Главы МИД Индонезии и Японии обменялись мнениями о ситуации в Мьянме