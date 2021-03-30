Токио, , 15:49 — REGNUM Разработчики игры Nioh 2 выпустили новое обновление, призванное исправить множество программных ошибок проекта. Об этом 30 марта сообщило издание PC Gamer.

Обновление 1.27.1 должно исправить все ошибки (от вылетов игры до исчезающего текста), которые появились в предыдущем патче. Напомним, что предыдущие обновление (1.27) добавило в Nioh 2 возможность использования клавиатуры и мыши, о которой давно просили геймеры.

Nioh 2 — это ролевой экшен, разработанный студией Team Ninja. Игра вышла на PS4 в 2020 году, а нас PC и PS5 — в 2021 году.

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