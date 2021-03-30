Анкара, , 16:10 — REGNUM Анкара намерена начать выпуск отечественной вакцины в течение 2021 года, испытания которой начнутся в апреле. Об этом, как сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet, заявил 30 марта министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

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«Наш первый кандидат на производство отечественной вакцины Intranazal, успешно завершивший доклинические этапы разработки вакцины, в скором времени может начать первую фазу испытания прививки на людях. Ожидается одобрение Агентства по лекарственным средствам и медицинскому оборудованию Турции. Мы стремимся к тому, чтобы этот новый тип вакцины был доступен уже в течение этого года, если все клинические этапы будут завершены», — отметил Варанк.

Министр промышленности и технологий страны также подчеркнул, что Турция является одной из 10 стран, которые могут массово производить графен, и имеет фабрику массового производства графена.

Напомним, Варанк ещё на церемонии открытия данной фабрики массового производства графена указал, что графен, который обладает особыми физическими, химическими и механическими свойствами, считается «одним из величайших изобретений в истории человечества».