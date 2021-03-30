Москва, 30 марта 2021, 15:47 — REGNUM В России необходимо приложить усилия, чтобы не допустить повторения ситуации с детьми-мигрантами, которая сложилась в ряде европейских странных и в Соединённых Штатах. Об этом на заседании совета по межнациональным отношениям 30 марта заявил президент РФ Владимир Путин.
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Поэтому в итоге учебные учреждения получаются полностью укомплектованы детьми мигрантов. В России «ни в коем случае нельзя допустить развития событий подобного рода», подчеркнул российский лидер.
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При этом адаптация должна проводиться не только к языковой, но и культурной среде в целом, чтобы «они могли погружаться в систему наших российских ценностей», подчеркнул президент РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал «взвешенно и ответственно» подходить к вопросам допуска иностранной рабочей силы в Россию и ориентироваться «на реальные потребности отечественной экономики, защищая при этом, прежде всего, интересы наших граждан на рынке труда».