Сеул, , 15:56 — REGNUM Пыльная буря, пришедшая из пустынь северного Китая и Монголии, второй день подряд накрывает практически всю территорию Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

По данным метеорологов, утром 30 марта плотность мелких частиц пыли диаметром менее 10 микрометров (PM 10) в некоторых районах страны достигала 973 микрограммов на кубометр.

Отметим, что концентрацию частиц PM 10 от нуля до 30 микрограммов на кубометр считают «хорошей», от 31 до 80 — «нормальной», от 81 до 150 —"плохой» и более 151 — «очень плохой».

Известно, что в городе Сувон провинции Кёнгидо показатель составил 321, а в Сеуле — 217. Показатели PM 10 в Инчхоне, части провинции Кёнгидо, провинциях Чхунчхондо, Чолладо, Кёнсандо и Чечждо будут оставаться на «очень плохом» уровне в течение дня.

В настоящее время в Пусане, Кванджу, провинциях Чхунчхон-Намдо, Чолла-Намдо, Чола-Пукто, Кёнсан-Намдо и острове Чеджу введены меры борьбы с мелкой пылью. Там ограничено движение транспорта и приостановлена работа 18 угольных электростанций.