Москва, , 15:46 — REGNUM Если говорить о росте цен на бензин в России, даже в случае удешевления мировых цен на нефть, то это плата за существование демпферного механизма, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Кауфман.

«Данный механизм позволяет сдерживать рост цен в случае даже существенного роста цен на топливо за счёт выплат нефтяникам в случае, когда экспортная цена на топливо превышает внутренние цены.

Однако он, по точно такой же логике, не даёт повода внутренним ценам на бензин упасть даже в случае коррекции мировых цен на топливо, так как нефтяники всё равно доплачивают в бюджет в ситуации, когда внутренние цены на топливо выше, чем экспортные и у них нет повода снижать цены.

Сейчас правительство России находится на верном пути в сдерживании цен на бензин с помощью корректировки демпферного механизма с целью увеличить выплаты нефтяникам и лишить их повода повышать цены, а также увеличения запасов топлива на внутреннем рынке.

Эти два фактора должны не допустить резкого роста цен на бензин в стране в ближайшее время», — высказал своё мнение аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Минэнерго России Павел Сорокин объяснил, почему бензин в стране дорожает, в то время как цена на нефть на мировых рынках опустилась.

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