Махачкала, , 15:45 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки подтвержден коронавирус еще у 47 жителей региона. Общее число заболевших COVID-19 в республике достигло 31 005 человек, сообщили 30 марта в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»

Напомним, минимальное количество заразившихся было выявлено в Дагестане 16 марта — всего 35 человек в сутки. После этого показатели заболеваемости вновь пошли вверх.

За последний день в регионе выздоровел 41 пациент, а общее число сумевших справиться с болезнью составило 28 672 человека. Вновь увеличилось и число случаев летального исхода. За последний день скончались шестеро пациентов с COVID-19. Общее число умерших достигло 1405 человек.