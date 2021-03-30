Уфа, 30 марта 2021, 15:45 — REGNUM Тела двух человек обнаружили в лесу в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».
По последним данным, тела двух человек (мужчины и женщины) были обнаружены 30 марта в лесу рядом с селом Нагайбаково. Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета Башкирии. Было установлено, что 32-летний мужчина и 21-летняя девушка были супругами.
По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава СК РФ заинтересовался делом о возможном изнасиловании девочки в Уфе.