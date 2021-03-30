Уфа, , 15:45 — REGNUM Тела двух человек обнаружили в лесу в Башкирии. Об этом 30 марта сообщает ИА «Башинформ».

По последним данным, тела двух человек (мужчины и женщины) были обнаружены 30 марта в лесу рядом с селом Нагайбаково. Сейчас на месте работают сотрудники следственного комитета Башкирии. Было установлено, что 32-летний мужчина и 21-летняя девушка были супругами.

«По версии следствия, мужчина в ходе ссоры со своей супругой застрелил ее из ружья, после чего свел счеты с жизнью. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы и иные свидетели», — передают журналисты сообщение пресс-службы Следственного комитета Башкирии.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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