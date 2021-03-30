Вашингтон, 30 марта, 2021, 15:46 — ИА Регнум. В сети появилось фото прототипа внедорожника Ford Bronco в более внедорожной версии Warthog. Снимок размещён на странице Bronco Nation в социальной сети Instagram.

Bronco Nation / Instagram Ford Bronco Warthog

Новый Ford Bronco был заснят на прицепе, завернутым в прозрачную пленку. Поэтому рассмотреть машину сложно. Видна лишь общая форма авто и многоспицевые колёсные диски, выглядывающие из-под плёнки.

Однако по колесам уже можно сделать вывод, что этот автомобиль не является обычной версией внедорожника. На снимках видны массивные внедорожные 37-дюймовые шины.

Официальный дебют нового внедорожника запланирован на 2022 год. При этом стандартный Bronco появится на рынке позднее.

Ранее компания Ford представила обновлённый полицейский пикап F-150 Police Responder с улучшенными динамическими характеристиками. В движение автомобиль приводит турбодвигатель объёмом 3,5 л. производительностью 400 л. с. (678 Нм).

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