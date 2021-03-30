Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Настольная тактическая игра V-Commandos получит масштабное расширение. Об этом 30 марта сообщает издание Kotaku.

Расширение выйдет с подзаголовком Deluxe и будет включать в себя: детализированные пластиковые миниатюры, новую сюжетную кампанию и улучшенные иллюстрации. Сейчас авторы проекта пытаются собрать деньги на печать V-Commandos Deluxe при помощи краудфандингового сервиса Kickstarter.

Напомним, что V-Commandos — это тактическая стелс-игра, посвящённая отряду секретных агентов, действующих во времена Второй мировой войны. Её созданием занималась команда разработчиков из известной компании Ubisoft.

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