Тбилиси, , 15:54 — REGNUM Правительству Грузии и представителям бизнес-сектора нужно объединиться, чтобы вывести страну из экономического кризиса, вызванного пандемией. Об этом, как сообщает пресс-служба минэкономики, 30 марта заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время представления программы «100 инвестиционных предложений бизнесу».

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Гарибашвили отметил, что понимает сложность ситуации, что предприниматели и население в стране пострадали из-за пандемии. По его словам, государство самостоятельно не сможет решить эти проблемы, и ему нужна помощь.

«Мы будем правительством, ориентированным на бизнес. Я считаю, что нужно как можно меньше барьеров для бизнеса, меньше бюрократии, нужны быстрые решения и скоординированная совместная работа. Государство, бизнес и граждане должны объединиться», — сказал Гарибашвили.

Стоит отметить, что в Грузии 30 марта сообщили о расширении госпрограммы «100 инвестиционных предложений бизнесу». Планируется продать частным предприятиям более 150 государственных объектов общей стоимостью 350 млн лари (около $103,6 млн).

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