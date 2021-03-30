Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM В Свердловской области ожидается сильный ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Порывы ветра 31 марта 2021 года могут достигнуть скорости 18 метров в секунду. Жителей просят быть бдительными.

«При сильных порывах ветра возможен обрыв линий электропередачи, повреждения кровельных конструкций зданий», — уточнили в МЧС.

Лучше не выходить на улицу без особой потребности, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние дни марта в регион пришло потепление.

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