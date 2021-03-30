Брюссель, , 15:38 — REGNUM К введённым Евросоюзом санкциям против четырёх граждан России за арест блогера Алексея Навального присоединились Украина, Северная Македония, Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

«Эти страны обеспечат соответствие их национальной политики решениям Совета. ЕС принимает это решение к сведению и приветствует его», — говорится в заявлении Борреля.

Напомним, 2 марта Евросоюз ввёл санкции по «делу Навального» в отношении ряда российских высокопоставленных должностных лиц. В списке оказались глава СКР Александр Бастрыкин, командующий Росгвардией Виктор Золотов, генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников.

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