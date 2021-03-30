Москва, , 15:42 — REGNUM Участники шоу «Импровизация» на ТНТ Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко объявили о запуске нового проекта. Видео с анонсом шоу было опубликовано на YouTube-канале «ИМПРОКОМ».

В ролике артисты объясняют, почему именно так называется их новый проект, который будет выходить на видеохостинге. «Всё, что будет здесь — будет связано с жанром импровизационной комедии. Люди. События. Концерты. Шоу. На данный момент Импровизация превратилась в огромное комьюнити, которое должно только развиваться», — рассказал квартет.

Ранее вышел полноценный сезон проекта «Ипровизация. Команды» от Comedy Club Production. В нём команды из разных городов России и Белоруссии выступают в жанре импровизационной комедии, ведущим шоу является Антон Шастун.

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