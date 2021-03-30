Москва, , 15:49 — REGNUM Перенос в Россию зарубежных межэтнических конфликтов недопустим. При необходимости нужны «деликатные и тактичные действия», заявил президент РФ Владимир Путин 30 марта на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Межнациональная и религиозная нетерпимость способствуют развитию зарубежных конфликтов, которые в большинстве своём возникают из-за экономических и политических причин. В России нельзя допустить случаев агрессии, неуважения к кому-либо, связанных с этнической принадлежностью.

«Не допустим и переносов на нашу землю любых зарубежных конфликтов подобного рода», — подчеркнул глава государства.

Руководству регионов, добавил он, следует уделять внимание этой теме, так как она «чрезвычайно чувствительная», и при необходимости принимать меры.