Майкоп, , 15:36 — REGNUM Квота Адыгеи на отправку в войска новобранцев во время весенней призывной кампании составила 540 человек. Глава республики Мурат Кумпилов поручил выполнить задание на призыв в полом объеме и дал задание руководителям муниципалитетов лично возглавить весеннюю призывную кампанию, сообщили 30 марта в пресс-службе руководителя субъекта.

По словам военного комиссара Адыгеи Александра Аверина, в осенний призыв 2020 года были вызваны на заседания муниципальных комиссий около 2,5 тыс. призывников. Почти 30% из них были освобождены от прохождения воинской службы по состоянию здоровья. В розыске за неисполнение воинского долга остаются 114 призывников.

Всего осенью 2020 года ряды Вооруженных сил пополнили 510 новобранцев из Адыгеи, в том числе 69 получивших до службы в армии высшее образование.