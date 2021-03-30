Токио, , 15:35 — REGNUM Игровая выставка Tokyo Game Show была отменена из-за пандемии коронавируса. Об этом 30 марта сообщает издание Kotaku.

Организаторы мероприятия заявили, что в 2021 году Tokyo Game Show пройдёт только в онлайн-формате. Церемония открытия состоится 30 сентября 2021 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, игровую выставку PAX East также отменили из-за пандемии коронавируса. Вместо неё организаторы решили провести онлайн-мероприятие PAX Online.

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