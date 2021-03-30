Москва, , 15:35 — REGNUM После мартовского заседания стран ОПЕК+, которые сохранили уровень добычи нефти на прежнем уровне, цена поставляемых Россией нефтяных баррелей находилась в тренде роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Повышательный тренд подогревался ожиданием роста деловой активности после второй фазы пандемии и успехами в начале вакцинации от коронавируса.

Принятое на том же заседании решение ОПЕК+ по добыче нефти Россией дополнительного объема в 130 тыс. баррелей в сутки не позволяло отправить ее на экспорт из-за действующих ограничений и полностью направлялось на удовлетворение внутреннего сезонного спроса на топливо.

Вот это желание заработать дополнительные финансовые потоки для компенсации выпадающей маржи от роста цен на мировом рынке и создало риск увеличения цен на топливо на внутреннем рынке России.

К слову, в России с 2019 года существует демпферный механизм регулирования цены на топливо в условиях его роста на внешнем рынке и компенсации выпадающей маржи от этого нефтяным компаниям.

В 2021 году нефтяным компаниям удалось согласовать с правительством вопросы корректировки действия этого механизма в связи с изменением индикативных цен на нефть и распределением маржи с нефтеперерабатывающими заводами и автозаправочными станциями в части их рентабельности.

Однако эти корректировки вступят в силу только с 1 мая 2021 года. 29 марта после разблокировки Суэцкого канала цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 2%.

Вместе с этим на фоне снижения ожиданий темпов роста деловой активности в Европе и США из-за вводимых ограничений из-за коронавируса, повышательный тренд роста нефтяных корректировок сменился понижательным.

30 марта июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $64,50 за баррель. Однако снижения цен на топливо в России пока не наблюдается. Причины этого в снижении покупательной способности рубля и инфляции, уровень которой за февраль составил 5,7%.

Замедления темпов роста цен на топливо следует ожидать после вступления достигнутого соглашения нефтяных компаний с государством по корректировке демпферного механизма.

После 1 мая 2021 года темпы роста розничных цен на бензин в 2021 году сохранятся в пределах инфляции. Уровень инфляции в 2021 году Банк России ожидает в диапазоне 3,5%-4% годовых», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы Минэнерго РФ Павел Сорокин объяснил что подорожание бензина в России обычно связано с несколькими факторами и не всегда зависит только от изменения цены на нефть.

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