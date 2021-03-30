Нью-Джерси, США, , 15:32 — REGNUM Компания Saber Interactive объявила о скором релиза игры SnowRunner на гибридной консоли Nintendo Switch. Об этом 30 марта сообщает «Игромания».

SnowRunner выйдет на Nintendo Switch уже 18 мая 2021 года. Сообщается, что в Switch-версию войдёт весь контента, доступный на PC, PS4 и Xbox One.

ИА REGNUM напоминает, что SnowRunner — это симулятор езды по бездорожью. Его релиз состоялся в 2020 году.

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