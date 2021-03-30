Москва, , 15:32 — REGNUM Развитие Северного морского пути (СМП) и связанные с ним практические проекты вызывают всё больший интерес со стороны зарубежных предпринимателей и инвесторов. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов сообщил 30 марта ТАСС.

«Отмечаем возрастающий интерес международного бизнеса к развитию СМП», — отметил Корчунов.

Он добавил, что инвесторов весьма интересуют проекты, предполагающие использование СМП в качестве транспортной артерии на протяжении всего года. Таким образом они хотят доставлять на рынок продукцию, которую добывают или производят в арктической зоне.

Растёт интерес с СМП и со стороны круизных операторов. Россия последовательно принимает меры по развитию безопасной навигации в высоких широтах, сказал Корчунов.

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