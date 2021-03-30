Брянск, , 15:34 — REGNUM По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан бывший директор филиала по Брянской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России. Мужчина получал деньги за оформление мигрантов, сообщили 30 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, бывший директор с февраля по октябрь 2018 года давал указания своим подчинённым о постановке иностранных граждан на миграционный учёт от имени знакомого ему индивидуального предпринимателя. С этим бизнесменом у брянского ФГУП был заключён фиктивный лицензионный договор. За услуги по оформлению патентов и постановку на миграционный учёт на счёт ИП перечислялись денежные средства. Доступ к счёту имел директор паспортно-визовой службы — с помощью банковской карты он присвоил более 1,5 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о мере пресечения.