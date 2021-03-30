Красногорск, , 15:32 — REGNUM Подмосковье входит в число наиболее благополучных с точки зрения безопасности регионов России. Об этом 30 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководителями правоохранительных органов и силовых ведомств региона.

В доказательство своих слов он привел тот факт, что за пять лет уровень преступности на территории области снизился почти на четверть.

«Мы входим в десятку самых безопасных регионов страны. Очень хотелось бы, чтобы все наши подразделения и дальше работали над тем, чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности. Этому уделяется большое внимание всеми нашими службами — это командная работа», — заявил глава региона.

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