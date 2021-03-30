Киев, , 15:29 — REGNUM Нынешняя украинская власть во главе с Владимиром Зеленским преследует оппозицию из-за того, что боится прихода к власти «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Партии Шария, которые имеют шансы взять большинство на следующих выборах в Верховную раду.

Об этом в интервью Lenta.ru заявил политический деятель и блогер Анатолий Шарий.

Шарий подчеркнул, что власть закрыла оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne, ZIK по надуманным причинам, не предоставив доказательства, будто они совершали противоправные действия и якобы вещали «российскую пропаганду».

«Покажите — где? Просто Зеленский проводит точно такую же информационную политику, как и его предшественник Порошенко. Никто не ожидал, что Зеленский решит зачистить все, чтобы остались только те, кто будет ему аплодировать. Его «гениальные» записи в Twitter комментируют тысячи ботов — в такой же риторике, как недавно славили Порошенко. Зеленский не может иначе», — приводит пример блогер.

На вопрос издания о том, боится ли Зеленский, что в перспективе Шарий может объединиться с Медведчуком и взять власть политик ответил утвердительно.

«Да, это абсолютно очевидно… Он боится, что в парламенте окажутся две реальные оппозиционные партии. Других нет… ОПЗЖ и Партия Шария могли бы получить большинство в Верховной раде. И это ужас, это страшный сон для сумасшедшего меньшинства, которое желает убивать и нападать на улицах. Что Зеленский может сделать? Взять своего неадекватного Баканова (Иван Баканов — друг детства Зеленского и глава СБУ — прим. ИА REGNUM) и начать преследовать оппозицию самыми скотскими методами», — подчеркивает он.

В завершение Шарий выразил уверенность, что Зеленский в итоге получит «реальный срок» за узурпацию власти.

«Но при этом я абсолютно уверен, что Зеленский будет первым президентом, который реально понесет наказание. Если против Порошенко завели массу уголовных дел, 99 процентов из которых были спамом для пиара, то Зеленский наставил подписей под документами, свидетельствующими об узурпации власти. Это самая настоящая уголовщина, ему светит реальный срок», — заключает блогер.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале украинские правоохранительные органы сообщили Шарию о подозрении по статье о государственной измене и нарушение равноправия граждан, и вызвали его на допрос в СБУ. В начале марта Печерский районный суд Киева разрешил задержать Шария для доставки в суд с целью рассмотрения избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей.