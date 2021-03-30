Джакарта, , 15:26 — REGNUM Трое пострадавших, получивших травмы в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina в Индонезии, все еще проходят лечение в больнице, сообщает CNN Indonesia.

«27 пострадавшим было разрешено вернуться домой, остальные три человека все еще проходят лечение в больнице», — заявили в региональном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная электроэнергетическая компания Индонезии смогла восстановить 8 из 10 распределительных подстанций, пострадавших в результате сильного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Pertamina.

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