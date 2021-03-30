Москва, , 15:25 — REGNUM Представители европейских стран обращались к российской стороне с просьбой упростить въезд для вакцинации своих граждан. Об этом 30 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он отметил, что большинство стран испытывают проблему с нехваткой вакцин против коронавируса. «Их не хватает, производители всех стран мира не успевают», — сказал Песков.

Он отметил, что для России приоритетом остается удовлетворение внутреннего спроса на вакцины. Представитель Кремля добавил, что решение об упрощении въезда должен принимать оперативный штаб.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия будет наращивать поставки вакцины «Спутник V» за рубеж по мере роста производства и удовлетворения внутреннего спроса.

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