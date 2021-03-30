Киев, , 15:31 — REGNUM 68% жителей Украины не поддерживают идею легального ношения огнестрельного оружия. Об этом сказано в отчёте, опубликованном 30 марта на официальном сайте социологической компании Research & Branding Group.

73% опрошенных заявили, что ношение оружия не повысит их личную безопасность. Противоположного мнения придерживаются 18% респондентов. За легализацию оружия в стране высказались 15% опрошенных, а 68% выступили против.

79% жителей Украины никогда не пользовались огнестрельным оружием, из них 55% не хотят иметь подобный опыт.

Исследование проводилось с 4 по 14 марта 2021 года. Всего был опрошен 1801 совершеннолетний житель всей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков высказался против легализации короткоствольного огнестрельного оружия, отметив, что выступает за свободное владение охотничьим и спортивным оружием.

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