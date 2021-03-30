Ульяновск, , 15:24 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выявленных случаев заражения коронавирусом сравнялось с количеством выздоровевших. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 30 марта (на 11:00), с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 50 726 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 101.

Выздоровел за сутки также 101 пациент. Всего вылечились 47 385 пациентов, или 93,4% от общего числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом.

Кроме того, в Ульяновской области от COVID-19 умерли ещё четыре пациента. Всего с начала пандемии скончались 963 пациента с коронавирусом.

Отметим, что в 2020 году в Ульяновской областной клинической больнице выполнено около 20 тыс. исследований на новом компьютерном томографе. Он был приобретён за 58,5 млн рублей.