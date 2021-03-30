Берлин, , 15:24 — REGNUM В Германии растёт количество случаев возникновения тромбоза после прививок вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca. На сегодняшний день немецкий институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки. Об этом сообщает телеканал RTL.

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За исключением двух случаев, речь идёт о женщинах в возрасте от 20 до 63 лет. Двум мужчинам было 36 и 57 лет.

Девять человек скончались. Кроме того, в 19 случаях сообщалось о дефиците тромбоцитов — тромбоцитопении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее целый ряд стран временно приостановил использование вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о возникновении тромбов у пациентов, привившихся этим препаратом.

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Так, в Канаде Национальный совещательный комитет страны по иммунизации рекомендовал минздраву не прививать жителей страны возрастом младше 55 лет этим препаратом. А в Дании продлили запрет на вакцинацию препаратом от AstraZeneca.