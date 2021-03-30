Скопье, , 15:35 — REGNUM Министр образования и науки Северной Македонии Мила Царовска 29 марта сообщила журналистам о ходе образовательного процесса в период пандемии SARS-CoV-2. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

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Царовская заявила, что министерство образования «не позволило образованию деградировать» и предоставило всем школьникам возможность продолжать обучение в гибридном формате.

Мила Царовска «Мы добились того, что в онлайн-образовании принимают участие свыше 91% школьников. Мы смогли предоставить возможность 32 тысячам детей из 18 тысяч социально уязвимых семей продолжать обучение посредством выдачи ваучеров на бесплатное пользование интернетом, при этом большая их часть получила IT-оборудование от местных органов самоуправления и предприятий».

При этом, отметила она, еще 9% школьников все еще не имеют доступа к образованию. Сами школьники заявляют, что качество образования после перехода на гибридный формат обучения серьезно снизилось.

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