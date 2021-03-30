Скопье, 30 марта 2021, 15:35 — REGNUM Министр образования и науки Северной Македонии Мила Царовска 29 марта сообщила журналистам о ходе образовательного процесса в период пандемии SARS-CoV-2. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.
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Царовская заявила, что министерство образования «не позволило образованию деградировать» и предоставило всем школьникам возможность продолжать обучение в гибридном формате.
При этом, отметила она, еще 9% школьников все еще не имеют доступа к образованию. Сами школьники заявляют, что качество образования после перехода на гибридный формат обучения серьезно снизилось.
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